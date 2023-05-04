В Уфе в преддверии пляжного сезона проводят очистку дна водоемов

В Уфе начали подготовку к пляжному сезону. Его откроют 1 июня. Тем временем в республике с начала года на воде уже погибло 19 человек. Чтобы избежать таких трагедий, уфимские водолазы проводят очистку дна водных объектов. Сотрудники Управления гражданской защиты организовали подводную уборку пляжа «Водник» в микрорайоне Затон. Всего в прошлом году в Башкирии работали 126 официальных зон отдыха, в этом планируют открыть около 200, 10 из которых в Уфе.

Сжатого воздуха в 15-литровом баллоне должно хватить на час. Всё зависит от глубины и интенсивности дыхания акванавта. Чем глубже, тем больше расход воздуха. От уреза воды водолаз уходит на 15 метров и дальше – зависит от пологости дна. На самом ныряльщике комфортный гидрокостюм, полумаска, шлем и перчатки, гидроботы и ласты. Также в его арсенале специальный нож. Орудие необходимо, чтобы в случае чего водолаз смог освободиться от сетей рыбаков, водорослей и коряг.

Вода мутная, видимость нулевая, и мусора хватает. Потому на берегу дежурит напарник. Он держит сигнальный конец веревки для страховки и ориентации в пространстве водолаза.

Спасатели вытаскивают весь мусор вручную. В случае большой находки им помогает лебедка. Порой водолазам приходится выполнять работу в полной темноте, тяжёлой экипировке и ужасающих находках на дне реки. Их сегодняшний «улов» получился не такой страшный: наткнулись на коряги, ветки и ржавые железки – части старой затопленной баржи.