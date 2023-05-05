В Башкирии сотрудники ГИБДД проведут рейды в длинные выходные

Пострадавшая в уфимском ДТП беременная женщина по-прежнему находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое, по словам родных потерпевшей. Авария произошла в Уфе на проспекте Октября. Водитель маршрутного автобуса наехал на девушку 1995 года рождения. Сейчас она госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД просят участников дорожного движения проявить внимательность в эти длинные выходные дни, когда увеличится плотность транспортного потока на республиканских и федеральных автодорогах. Госавтоинспекторы проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами в состоянии опьянения можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ 128 либо в мессенджере телеграм-чат-бота Госавтоинспекции Башкортостана.