В Уфе завершился профсоюзный автопробег, посвященный 1 Мая

Республиканский профсоюзный автопробег, посвященный празднику Весны и Труда, завершился. Стартовавшая в Уфе первого мая акция финишировала также в столице Башкортостана рядом с Домом профсоюзов.

За эти дни участники автопробега, а это представители профсоюзных организаций, побывали в Нефтекамске, Бакалах, Октябрьском, Стерлитамаке и Белорецке. Автоколонна с профсоюзной атрибутикой и лозунгами проехала порядка 1400 километров по дорогам Башкортостана.

Отдали дань памяти героям участники автопробега и в завершающий день. В Уфе профсоюзные активисты возложили сегодня цветы в парке Победы и к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади. Самым молодым участником акции стал школьник из Стерлитамака Дмитрий Мастеров, который проехался по всему маршруту вместе с отцом, возглавляющим одно из профсоюзных подразделений.