В Уфе прошел II бизнес-форум «Женщина будущего»

Уфа стала местом сбора самых успешных бизнесвумен республики и страны. В Конгресс-холле состоялся второй по счёту женский бизнес-форум «Женщина будущего». Мероприятие прошло в формате откровенного разговора.

Спикерами стали женщины, достигшие в жизни больших высот, профессионалы своего дела. Они рассказали о своих достижениях и дали практические советы о том, как создать собственный успешный бизнес, развивать и продвигать личный бренд. Участницы мероприятия услышали истории известных предпринимательниц республики, которые стерли границы мужского бизнеса.