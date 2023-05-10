В Башкирии стартует «сезон» отключений горячей воды

Для выявления потенциально «слабых мест» на трубопроводах в первую очередь проводятся гидравлические испытания теплосетей, при которых необходимо отключить подачу горячей воды. В ходе проведения испытаний давление в сетях повышается на четверть от норматива — такое отклонение позволяет выявлять и зафиксировать потенциальные места будущих или возможных повреждений.