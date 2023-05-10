В Башкирии стартует «сезон» отключений горячей воды

В Башкортостане стартовал "сезон" отключений горячей воды. БашРТС приступил к летней ремонтной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Для выявления потенциально «слабых мест» на трубопроводах в первую очередь проводятся гидравлические испытания теплосетей, при которых необходимо отключить подачу горячей воды. В ходе проведения испытаний давление в сетях повышается на четверть от норматива — такое отклонение позволяет выявлять и зафиксировать потенциальные места будущих или возможных повреждений.
В «БашРТС» пояснили, что для устранения обнаруженных «протечек» необходимо оперативно раскопать участок и произвести ремонтные работы. После ремонта требуется повторное проведение гидравлических испытаний. Только убедившись, что все неполадки устранены, можно приступить к восстановлению благоустройства.