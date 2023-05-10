В Башкирии летом будут работать 148 пляжей

Не отправили заявки 13, включая Белокатайский, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Зилаирский, Кармаскалинский, Стерлитамакский районы и Сибай. А Куюргазинский, Мишкинский и Федоровский районы не планируют открытие пляжей в 2023-м году.