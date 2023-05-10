В Башкирии летом будут работать 148 пляжей

Сегодня, 10 мая, на оперативном совещании правительства в ЦУР председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал о подготовке к летнему сезону.
На территории 59 городов и районов Башкирии откроется 148 официальных пляжей. По данным на 10 мая, объекты отдыха на воде задекларировали 46 муниципалитетов.
Не отправили заявки 13, включая Белокатайский, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Зилаирский, Кармаскалинский, Стерлитамакский районы и Сибай. А Куюргазинский, Мишкинский и Федоровский районы не планируют открытие пляжей в 2023-м году.