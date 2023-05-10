Шесть единиц боевой техники отправили в зону СВО из Уфы

Инициатор – дочернее предприятие Сервис-мастер АО «Башнефтегеофизика». В этот раз для башкирских бойцов отправляют три машины «Урал», предназначенные для ведения огня на передовой. Еще один «Урал» – грузопассажирский с усиленным кузовом – предназначен для вывоза раненных два УАЗа для перевозки военнослужащих и груза.