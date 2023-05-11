Фельдшер-доброволец из Башкирии рассказал, что на СВО дает заряд энергии и веры

В Башкирию вернулся раненый фельдшер Марат Хабибуллин. Мужчина служит фельдшером в зоне СВО и сейчас находится на больничном.

Фото №1 - Фельдшер-доброволец из Башкирии рассказал, что на СВО дает заряд энергии и веры

Уроженец Сибая дома восстанавливает силы и надеется, что скоро вернется в зону СВО помогать товарищам. По его словам, он пошел служить добровольцем.

Пойти добровольцем меня заставили события на Украине, зверства нацистов в Луганской и Донецкой областях. Родину нужно защищать в такой трудный момент. Думаю, каждый мужчина должен пойти, не задумываясь, и помочь тем, чем может. Мы, медработники, тем более. С передовой нам привозят раненых. Моя задача быстро и правильно оказать им первую помощь и передать в медвзвод. Методы оказания помощи такие же, как и в мирной жизни, но нужно быть психологически стойким. Расходного материала и лекарств много — гумпомощь из Башкирии приходит регулярно.

Марат Хабибуллин

У Марата большой опыт. Много лет он работал в сибайском городском центре реабилитации инвалидов, потом на станции скорой помощи, пять лет был массажистом в волейбольном клубе, восстанавливал ребят после соревнований. В 2015 году вернулся на скорую помощь в родной Сибай.

Здесь, в зоне СВО, очень важна поддержка, теплая весточка из дома радует, дает заряд энергии и веры в то, что ты делаешь хорошее дело. Особенно приятно получать письма от детей. Многие подписывали только имя — без города, школы и класса, поэтому не каждому автору можно ответить, хотя хотелось бы после найти школьников и сказать им спасибо!

Марат Хабибуллин
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