Фельдшер-доброволец из Башкирии рассказал, что на СВО дает заряд энергии и веры

Пойти добровольцем меня заставили события на Украине, зверства нацистов в Луганской и Донецкой областях. Родину нужно защищать в такой трудный момент. Думаю, каждый мужчина должен пойти, не задумываясь, и помочь тем, чем может. Мы, медработники, тем более. С передовой нам привозят раненых. Моя задача быстро и правильно оказать им первую помощь и передать в медвзвод. Методы оказания помощи такие же, как и в мирной жизни, но нужно быть психологически стойким. Расходного материала и лекарств много — гумпомощь из Башкирии приходит регулярно.

Марат Хабибуллин