Фельдшер-доброволец из Башкирии рассказал, что на СВО дает заряд энергии и веры

В Башкирию вернулся раненый фельдшер Марат Хабибуллин. Мужчина служит фельдшером в зоне СВО и сейчас находится на больничном.
Уроженец Сибая дома восстанавливает силы и надеется, что скоро вернется в зону СВО помогать товарищам. По его словам, он пошел служить добровольцем.
У Марата большой опыт. Много лет он работал в сибайском городском центре реабилитации инвалидов, потом на станции скорой помощи, пять лет был массажистом в волейбольном клубе, восстанавливал ребят после соревнований. В 2015 году вернулся на скорую помощь в родной Сибай.