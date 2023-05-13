Мобилизованные из Башкирии отправились в зону СВО после краткосрочного отпуска

В зону проведения специальной военной операции проводили военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Отправка состоялась с площадки перед «Уфа-Ареной».

Все мобилизованные приезжали домой в краткосрочный двухнедельный отпуск. Это время они посвятили семье и близким. На построении к ним обратился вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов.

Для всех нас сегодня вы являетесь примером мужества и патриотизма. Мы будем заботиться о ваших семьях, родных, близких. Это является первостепенной задачей для нашей республики. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан