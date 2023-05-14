Участник СВО из Башкирии рассказал о важности изучения родных языков

– Учите родные языки, добросовестно осваивайте профессию, – обратился он к своим студентам. – Там, где я сейчас нахожусь, на врача или санитара смотрят как на бога. Их помощь крайне необходима, именно от них порой зависит жизнь сотен людей. Учитесь! У вас все для этого есть: и отличное учебное заведение с прекрасными учителями, и уйма возможностей для занятий спортом и увлечениями.