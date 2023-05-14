Участник СВО из Башкирии рассказал о важности изучения родных языков

Прошлой осенью на службу в зону СВО ушел преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Туймазинского медицинского колледжа. Недавно мужчина получил небольшой отпуск и смог посетить родной регион и встретиться со студентами и коллегами.
Как сообщает Туймазинский вестник, преподаватель ОБЖ служит замполитом в мотострелковом полку на территории Луганской области с позывным Дуслык. В подчинении замполита служащие из Баймакского района. Мужчина также рассказал о помощи республики и регулярной связи с администрациями районов, которые оказывают поддержку бойцам.
На встрече с коллегами и студентами колледжа военнослужащий рассказал о важности изучения родного языка. По словам мужчины, связь часто поддерживается на башкирском и татарском языках, что ставит в ступор украинскую прослушку.
– Учите родные языки, добросовестно осваивайте профессию, – обратился он к своим студентам. – Там, где я сейчас нахожусь, на врача или санитара смотрят как на бога. Их помощь крайне необходима, именно от них порой зависит жизнь сотен людей. Учитесь! У вас все для этого есть: и отличное учебное заведение с прекрасными учителями, и уйма возможностей для занятий спортом и увлечениями.