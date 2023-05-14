В Башкирии отметили Международный день медицинской сестры

Люди, без которых невозможно спасение и лечение пациентов. В Башкортостане на неделе отметили профессиональный праздник медсёстры, также наградили лучших. В республике организован конкурс. В этом году на него заявки подали почти 1300 претенденток, из них 77 вышли в полуфинал.

На сцене под аплодисменты встречают исполнительницу одну из важных ролей. Только вместо театра – больница, вместо сценария – протоколы. Светлана Зубарева работает медицинской сестрой. Как мама. Так что с профессией познакомилась ещё в детстве. Помогать людям начала почти 30 лет назад. Были трудности, выгорание. Думала оставить медицину. Но без работы смогла выдержать всего четыре месяца.

Светлана Зубарева оказалась в числе финалистов конкурса «Лучшая участковая медсестра». Именно эти специалисты встречают пациентов на приёмах в поликлиниках. Напарники терапевтов. Кто-то, как Светлана, пошел по стопам родителей, другие сами стали основоположниками трудовой династии. Как Ольга Назаренко. Глядя на маму, две её дочери закончили медуниверситет и вернулись работать в родной Мелеуз.

Лучшей в специальности была признана Илюса Басырова. Её мама тоже медик и, зная трудности работы дочери, идти в эту профессию не советовала.

Чуткое сердце – это одно из важных качеств этих женщин. Благодаря этому как раз и появилась профессия. Принято считать, что история праздника началась в 1853-м году во время Крымской войны, когда был организован штаб сестёр милосердия, в него вступали все желающие: от крестьянок, до аристократок и монахинь. Движение основала англичанка Флоренс Найтингейл. День её рождения – 12 мая – совпадает с датой международного праздника. В России его отмечают с 1993 года – со времени создания в стране Ассоциации медсестёр.

Очевидно, что уже сегодня помимо сочувствия необходимы профессиональные навыки – диплом медицинского колледжа или училища. Программы обучения трансформируются. Так, в Бирском медико-фармацевтическом колледже появится кластер по подготовке и трудоустройству студентов и выпускников. На создание центра направят 60 с половиной млн. рублей благодаря федеральному проекту «Профессионалитет».

В БГМУ второй год используют нейросеть. Искусственный интеллект заточен на выявление патологий легких. Впрочем, сами же ученые предостерегают: слепо доверять компьютеру не стоит. Искусственный интеллект также как и любая машина может давать сбои.

Искусственный интеллект в ближайшие месяцы планируют внедрить в одной из частных клиник. Уфимские IT-специалисты создали нейросеть, которая позволит быстрее делать заключения по результатам медобследований. Точность определения на данном этапе – 92%. Создатели намерены довести число до 95%. В нейросеть заложен алгоритм машинного обучения. Чем больше массив данных, тем лучше она будет работать с каждым последующим разом.