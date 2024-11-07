В Уфе отметили день Великой Октябрьской Социалистической революции

Коммунисты Башкортостана отметили день Великой Октябрьской Социалистической революции. В Уфе памятные мероприятия прошли в разных точках города. Одно из ключевых состоялось на Горсовете перед памятником Вождю пролетариата. Там прошло возложение цветов.

На мероприятии присутствовали сторонники коммунизма, которых не остановили ни морозная погода, ни нечищеная дорога к постаменту. Первый секретарь Башкирского рескома КПРФ напомнил, что 107 лет назад впервые в истории человечества на одной шестой части территории земного шара к власти пришел трудовой народ.

Датой Октябрьской революции принято считать 25 октября 1917 года по юлианскому календарю, однако в нынешней григорианской системе летоисчисления это уже будет 7 ноября. 107 лет назад в этот день в Петрограде произошло восстание.