В рамках Международной ярмарки «Китап-байрам» в Уфе пройдет «Библионочь-2023»

Открытие акции «Библионочь» состоится на площади перед главным корпусом Нацбиблиотеки им.А-З.Валиди в 18.00 ч. вечера (г.Уфа, ул. Ленина, 4). Для уфимцев и гостей города под открытым небом будут открыты интерактивное пространство «Знай своих предков» и музыкальная площадка «Муза. Слово. Музыка», игры, викторины и мастер-классы с участием детей и родителей. В самом корпусе библиотеки будет работать интерактивная зона «Большая перемена», на которой гости вспомнят пословицы, поговорки и загадки об учебном процессе, поучаствуют в викторинах, интеллектуальных играх, конкурсах Почемучек, флешмобе Книгочеев. Участники посетят «необычную школу», в которой можно «подсказывать», «пускать самолетики», читать книги о сверстниках, разговаривать наоборот и многое другое.