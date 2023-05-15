В рамках Международной ярмарки «Китап-байрам» в Уфе пройдет «Библионочь-2023»

В Уфе в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» пройдет «Библионочь-2023». Об этом сообщили в республиканском Минкульте.
В ведомстве уточнили, что тематическая ночь пройдет 27 мая. Участников мероприятия ждет насыщенная программа: от лекций до экскурсий.
В объявленный Президентом России Год педагога и наставника и в рамках проводимой Книжной ярмарки «Китап-байрам» Национальная библиотека в «Библионочь» делает особый акцент на проведении таких тематических мероприятий, как встречи с писателями, издателями, педагогами и др., интеллектуальные игры с учащимися, лекции профессоров и преподавателей ведущих вузов, выставки рукописей выдающихся деятелей, выставки-продажи книг известных писателей и др.
Открытие акции «Библионочь» состоится на площади перед главным корпусом Нацбиблиотеки им.А-З.Валиди в 18.00 ч. вечера (г.Уфа, ул. Ленина, 4). Для уфимцев и гостей города под открытым небом будут открыты интерактивное пространство «Знай своих предков» и музыкальная площадка «Муза. Слово. Музыка», игры, викторины и мастер-классы с участием детей и родителей. В самом корпусе библиотеки будет работать интерактивная зона «Большая перемена», на которой гости вспомнят пословицы, поговорки и загадки об учебном процессе, поучаствуют в викторинах, интеллектуальных играх, конкурсах Почемучек, флешмобе Книгочеев. Участники посетят «необычную школу», в которой можно «подсказывать», «пускать самолетики», читать книги о сверстниках, разговаривать наоборот и многое другое.
Гостей также ожидают театрализованные представления и показ кинокартин. Для самых маленьких зрителей кукольный театр «Светлячок» представит спектакли по мотивам башкирских сказок «Заяц и ёж», «Лев и заяц». На площадке «Погружение в сказку» участники смогут послушать сказку от самой знаменитой башкирской бабушки Альбины Исхаковой. Выступит Театрализованная лаборатория «ПросТранство» Центра науки инноваций и творчества «Росток» с представлением «Литературный театр» под руководством Любови Максимовой. Состоится встреча с региональным представителем – продюсером проекта «Киноуроки в школах России и Мира» Азаматом Тимиргазиным, который презентует народный проект «Киноуроки в школах России и Мира». Также здесь пройдет просмотр и обсуждение короткометражных художественных фильмов: «Песня ветра» (Башкортостан), «Мой танец» (Удмуртия), «Три солнца» (Чувашия), «Мост» (Саха-Якутия), «Эра» (Роскосмос), «Навсегда» (Крым), «Редкий вид» (Курская область).
Для участников праздника организаторы подготовили также интеллектуальные игры, такие как викторина «Сто лет. Полёт нормальный», посвященная 100-летию основания гражданской авиации России, викторина в онлайн-формате «Я и книга», семейный конкурс «Лучший знаток русских пословиц и поговорок о книгах и пользе учения», квест для детей с элементами экскурсии «По ступенькам библиотеки», настольная познавательная игра добль «Игра в башкира», квест «Все дороги ведут в библиотеку».
В залах и отделах в течение «Библионочи» будут проходить мастер-классы и лекции: «Как создать свой комикс с нуля» и «Все что нужно знать о манге» – от книжного магазина «Между строк: книги и кофе», от педагогов Школы скорочтения «Полиматум», по арабской каллиграфии – от башкирских художников Джамиля Ахметгареева, Эдуарда Ханнанова, Джалиля Сулейманова. Также юным читателям на площадке «Читаем книги с кисточкой в руке» будет предоставлена возможность иллюстрировать произведения писателей и поэтов под их диктовку.
Гостей праздника ожидают выставки и продажи книг. Выставка детской литературы «Семейная библиотека» представит новинки детской литературы ведущих издательств России, нео-книги, книги-панорамы и книги-игрушки, индивидуальные консультации по детскому чтению, а «Уголок башкирской юрты» познакомит читателей с книжной экспозицией «Испокон веков книга растит человека», где будут представлены книги известных башкирских писателей, башкирские народные сказки, тактильные книги. Будет организована экскурсия по выставке рукописей из архивов известных писателей, презентация книг уфимского писателя Фирдаусы Хазиповой, распродажа детских книг и настольных игр «Книжная гаражка», выставка комиксов студии «Муха», традиционная книжная выставка «Кулинарное искусство», выставка «Книга художника», посвященная творчеству Роберта Миннуллина.
Напомним, первая международная книжная ярмарка «Китап-байрам» будет проходить с 26 по 28 мая в Уфе на Советской площади и прилегающих улицах. В дальнейшем мероприятие станет ежегодным. На книжную ярмарку приедут известные российские писатели, деятели культуры и медийные личности, которые будут участвовать в читках и общаться со своими читателями и поклонниками.