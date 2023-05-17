Эксперты прокомментировали открытие фабрики ZASPORT в Башкирии

В Башкирии накануне, 16 мая, открылась фабрика бренда ZASPORT. Производство специализируется на пошиве спортивной одежды и намерено делать в сутки более 2,2 тысяч единиц товара.
Эксперты, опрошенные СМИ, объяснили, почему появление фабрики в особой экономической зоне «Алга» важно для Башкирии.
«В данное время любой бизнес без государственной поддержки в нашей стране реализовывать очень трудно. подобные проекты помогают диверсифицировать региональные экономики и замещать ушедшие с российского рынка бренды. Вполне возможно, что эта фабрика сможет заместить часть спроса, который приходился на зарубежных поставщиков», - сказал РБК-Уфа заведующий кафедрой экономики промышленности Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Быстров.
«Не имеет никакого значения, российский это бренд или зарубежный. Значение имеют исключительно качество и маркетинг, с которым они будут выходить на рынок. То, что часть спортивной одежды на нашем рынке теперь будет производиться в России, это хорошее начинание», — сказала РБК-Уфа основательница бренда MilaMarsel дизайнер Мила Марсель.
«Это показательный пример успешной работы особой экономической зоны «Алга» и правительства республики, экономика региона диверсифицируется и все менее зависима от добычи полезных ископаемых. Экономика Башкирии развивается даже в условиях санкций», - рассказал «Башинформу» заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики центрального аппарата УФИЦ РАН, доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай.
«Башкирия активно работает над тем, чтобы заполнить все ниши рынка, опустевшие после введения санкций и фактически экономической блокады России со стороны западных стран. Открытие новой фабрики может стать отправной точкой для возрождения прежних масштабов республиканского легпрома. У республики для этого есть все предпосылки: и опыт, и кадры, удачное географическое расположение с точки зрения логистики, и государственная поддержка инвесторов», - говорит директор института экономики, финансов и бизнеса Уфимского университета науки и технологий, доктор экономических наук Константин Гришин.