Эксперты прокомментировали открытие фабрики ZASPORT в Башкирии

«Башкирия активно работает над тем, чтобы заполнить все ниши рынка, опустевшие после введения санкций и фактически экономической блокады России со стороны западных стран. Открытие новой фабрики может стать отправной точкой для возрождения прежних масштабов республиканского легпрома. У республики для этого есть все предпосылки: и опыт, и кадры, удачное географическое расположение с точки зрения логистики, и государственная поддержка инвесторов», - говорит директор института экономики, финансов и бизнеса Уфимского университета науки и технологий, доктор экономических наук Константин Гришин.