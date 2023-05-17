«Правнуки Победы» на телеканале БСТ: Уфа

Напомним, участниками акции «Правнуки Победы» могут стать дети и подростки до 18 лет. Для этого нужно прислать минутный ролик, где автор в стихах, танцах или музыке – творчество не ограничено – рассказывает о герое военных лет из своей семьи. Видео можно присылать в нашу группу в социальной сети «ВКонтакте» или в WhatsApp на номер 8 (937) 300-20-23.