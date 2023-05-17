«Правнуки Победы» на телеканале БСТ: Уфа

Главная редакция информационных программ телеканала БСТ продолжает акцию «Правнуки Победы». Ребята рассказывают о подвигах героев своей семьи. Сегодня Алина Муллагулова – ученица пятого лицея Уфы – расскажет сразу о трех участниках Великой Отечественной войны.

Мой прадедушка Каспранов Фагимша Давлетович ушёл на фронт 18-летним парнем. Имеет боевые награды, медаль «За Отвагу», орден Отечественной войны 1 степени. В 1945 году при освобождении Польши был тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. Мой прапрадедушка Габбасов Шарафеислам Гайнисламович прошел Советско-финляндскую войну (1939-1940 гг.). В Великую Отечественную войну воевал на Белорусском фронте. Награжден орденом Отечества 2 степени. Мой прапрадедушка Юкалов Тимофей Герасимович был призван из Московской области. Последнее место службы – Воронежская область, штаб 107 сд. Погиб 19.10.1942. Я помню. Я горжусь. Спасибо вам за Победу!

Алина Муллагулова, ученица лицея №5 г. Уфы

Напомним, участниками акции «Правнуки Победы» могут стать дети и подростки до 18 лет. Для этого нужно прислать минутный ролик, где автор в стихах, танцах или музыке – творчество не ограничено – рассказывает о герое военных лет из своей семьи. Видео можно присылать в нашу группу в социальной сети «ВКонтакте» или в WhatsApp на номер 8 (937) 300-20-23.

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