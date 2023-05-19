В Уфе проводили бойцов, которые возвращаются на передовую после отпуска

Сегодня в Уфе проводили бойцов, которые возвращаются на передовую после двухнедельного отпуска. Торжественная церемония прошла на площади перед спортивно-концертным комплексом «Уфа-Арена».
Времени может быть и не так много. Но хватило, чтобы сделать домашние дела, побыть с родными, близкими. Кто-то женился, кто-то впервые увидел детей, родившихся за время службы.
Семья – главная поддержка и опора, традиционные ценности обретают особенную важность и смысл в эти дни. Именно поэтому в республике и в стране семьям военнослужащих оказывают всестороннюю помощь, чтобы бойцы могли выполнять свой долг.