В Уфе проводили бойцов, которые возвращаются на передовую после отпуска

Сегодня в Уфе проводили бойцов, которые возвращаются на передовую после двухнедельного отпуска. Торжественная церемония прошла на площади перед спортивно-концертным комплексом «Уфа-Арена».

Времени может быть и не так много. Но хватило, чтобы сделать домашние дела, побыть с родными, близкими. Кто-то женился, кто-то впервые увидел детей, родившихся за время службы.