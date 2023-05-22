В Уфе вводятся ограничения на посещение парка Лесоводов

Кроме того, с 10:00 до 15:00 24 мая ограничат движение транспорта на участке улицы Сагита Агиша – от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева и участке Лесного проезда – от улицы Менделеева до здания № 1 по Лесному проезду (Музей леса).