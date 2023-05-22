В Уфе вводятся ограничения на посещение парка Лесоводов

Пресс-служба администрации Уфы сообщает об ограничении на посещение парка Лесоводов. Такая мера вводится из-за проведения учений и рабочего совещания по комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Во время подготовки и проведения мероприятий с 23:00 23 мая до 18:00 24 мая закроют въезд автомобилей на парковку возле мангальной зоны парка.
Кроме того, с 10:00 до 15:00 24 мая ограничат движение транспорта на участке улицы Сагита Агиша – от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева и участке Лесного проезда – от улицы Менделеева до здания № 1 по Лесному проезду (Музей леса).
В этот день с 08:00 до 18:00 жителям не следует посещать мангальную зону и рекомендуется сократить время пребывания на территории лесопарка.