На Х форуме регионов России и Беларуси в Уфе обсудят направления взаимовыгодного партнерства

В Уфе состоится X форум регионов России и Беларуси. Он пройдет в столице Башкирии с 26 по 28 июня.
Главной темой форума станет обсуждение итог и дальнейших перспектив в сотрудничестве двух стран. «10-летие форума регионов России и Беларуси: итоги и перспективы» - официальное название мероприятия, говорят организаторы.
Участников и гостей форума ждет насыщенная деловая программа. Так, 27 июня в Конгресс-холле «Торатау» планируется открытие выставки достижений народного хозяйства регионов России и Беларуси. Далее запланирована работа секционных заседаний форума, на которых обсудят ключевые направления взаимодействия дружественных государств. В центре внимания экспертов будут итоги десятилетия и перспективы в сфере гуманитарного сотрудничества двух стран, взаимодействие регионов России и Беларуси, возможности общественной дипломатии, формирование единой промышленной и аграрной политики, создание единой правовой системы, волонтерское движение, развитие туризма и другие вопросы.
На этот же день намечено заседание круглого стола по обмену опытом работы российских регионов с соотечественниками, проживающими за рубежом. Запланировано совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси. Одновременно намечено заседание торгово-промышленных палат России и Беларуси на тему «Перспективные направления развития сотрудничества деловых кругов двух стран».
28 июня планируются встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь. Далее запланировано пленарное заседание форума с участием руководителей министерств и ведомств, органов власти, предприятий и организаций, представителей деловых кругов двух стран. Намечено подписание ряда межправительственных и межрегиональных соглашений о сотрудничестве.
В рамках форума предусмотрены и другие культурные, образовательные и спортивные мероприятия.
Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и правительство Башкирии.