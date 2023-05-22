На Х форуме регионов России и Беларуси в Уфе обсудят направления взаимовыгодного партнерства

Участников и гостей форума ждет насыщенная деловая программа. Так, 27 июня в Конгресс-холле «Торатау» планируется открытие выставки достижений народного хозяйства регионов России и Беларуси. Далее запланирована работа секционных заседаний форума, на которых обсудят ключевые направления взаимодействия дружественных государств. В центре внимания экспертов будут итоги десятилетия и перспективы в сфере гуманитарного сотрудничества двух стран, взаимодействие регионов России и Беларуси, возможности общественной дипломатии, формирование единой промышленной и аграрной политики, создание единой правовой системы, волонтерское движение, развитие туризма и другие вопросы.