В Уфе отпраздновали День авиации

День авиации прошел в Уфе. Местом проведения мероприятия стала загородная площадка лабораторно-испытательного комплекса «Аэропорт» Уфимского университета науки и технологий. На праздник приехали сотни мальчишек и девчонок, влюбленных в голубое небо.
Ручные самолёты похожи на рогатки, только принцип обратный. Резинка заменяет штурвал, её оттягивают в сторону полёта. От этого зависит скорость, направление и расстояние маршрута. Техосмотр проходит на месте, ремонт – подручными материалами.
Всего пять секунд в воздухе, но радости нет предела. Дети словно сами поднимаются на седьмой этаж. Вместе с моделью самолета обретают крылья и души. Хотя для маленьких пилотов это не обычный пластик. Они считают, что у самолета тоже есть душа. Самая юная пилотесса настолько маленькая, что, пожалуй, смогла бы улететь вместе со своим изобретением и сама.
Дети изучают физику, геометрию и другие предметы, чтобы собранные модели взлетели в небо. Для длительного полета нужно рассчитать габариты, центр тяжести, аэродинамику.
Дети выявляли чемпионов по авиамоделям с импульсным стартом: Стриж, Дельта, Стайер. Судьи подсчитывали, как долго самолеты остаются в воздухе. Но не у всех полет завершится на этом празднике. Некоторые после первого взлета приземляться уже не захотят. А это главная цель спортивно-технического праздника – помочь найти свое призвание.