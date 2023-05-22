В Уфе отпраздновали День авиации

День авиации прошел в Уфе. Местом проведения мероприятия стала загородная площадка лабораторно-испытательного комплекса «Аэропорт» Уфимского университета науки и технологий. На праздник приехали сотни мальчишек и девчонок, влюбленных в голубое небо.

Ручные самолёты похожи на рогатки, только принцип обратный. Резинка заменяет штурвал, её оттягивают в сторону полёта. От этого зависит скорость, направление и расстояние маршрута. Техосмотр проходит на месте, ремонт – подручными материалами.

Всего пять секунд в воздухе, но радости нет предела. Дети словно сами поднимаются на седьмой этаж. Вместе с моделью самолета обретают крылья и души. Хотя для маленьких пилотов это не обычный пластик. Они считают, что у самолета тоже есть душа. Самая юная пилотесса настолько маленькая, что, пожалуй, смогла бы улететь вместе со своим изобретением и сама.

Нас учат: как называть самолет, так он и будет летать. Результат своей работы надо любить, он тебе тоже ответит положительно. Поэтому самолеты мы раскрашиваем в яркие цвета, делаем рисунки. Дарья Чудопалова, авиамоделист

Дети изучают физику, геометрию и другие предметы, чтобы собранные модели взлетели в небо. Для длительного полета нужно рассчитать габариты, центр тяжести, аэродинамику.

Расстояние от крыла до стабилизатора, длина фюзеляжа, масса – это влияет на полет планера. Это основы воздухоплавательного дела, которые с самого начала осваивает каждый пилот. Надеемся, что сегодняшние конкурсанты тоже связывают свое будущее с авиацией. Радик Исламов, преподаватель технологии