На уфимской книжной ярмарке пройдет встреча с участниками экспедиции «По следам двух капитанов»

В Уфе заработает интерактивная площадка Музея полярников им. Валериана Альбанова «Ледяная пещера». Она будет работать в рамках международной книжной ярмарки «Китап-байрам», которая пройдет в столице Башкирии с 26 по 28 мая.
Уфимцев и гостей столицы ждет насыщенная программа. Так, организаторы приглашают всех желающих познакомиться ближе с комплексной выставкой «Открывая Арктику».
В нее входят фотовыставка Владимира Мельника, исследователя Арктики, победителя национальных и международных фотоконкурсов «Лёд», выставка «Уроженец Башкортостана С. А. Янович — создатель одной из первых подводных лодок» и выставка АО «Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай).
26 мая, в пятницу, в 14.00 зрители увидят спектакль «Пропавшая экспедиция» по мотивам реальных событий на шхуне «Святая Анна» в исполнении театра уфимского лицея № 161 «Мельпомена».
В 15.30 начнется встреча с журналистом, писателем, членом регионального отделения Русского географического общества в РБ Рустамом Сиразетдиновым «Вся Россия за одну экспедицию». С 18.00 до 20.00 пройдет встреча «Из Уфы за Уральский полярный круг» с известным путешественником Олегом Чегодаевым — исследователем Уральских гор.
27 мая, в субботу, на 12.00 намечены встреча «Три полярника» с участниками поисковой экспедиции «По следам двух капитанов» и презентация литературного сборника «Незаходящее полярное Солнце».
С 15.00 до 16.00 пройдет встреча с писателем Ренартом Шариповым — уфимским писателем, кандидатом филологических наук, научным сотрудником отдела этнологии Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН. Будет организована презентация книги «Большая книга скандинавских мифов», изданной в Москве в издательстве «Эксмо».
В 16.00 — встреча с полярным лётчиком Ильдаром Исхаковым «Первым делом самолёты».
28 мая, в воскресенье, жителей и гостей Уфы в 11.00 ожидает встреча с подводником Рамилем Биктимировым «Подводный флот на службе в Арктике».
В 12.00 состоится встреча с уфимским писателем, кандидатом наук, специалистом по мифологии народов российского и европейского Севера, автором книги «Большая книга скандинавских мифов» Александром Иликаевым.
В 15.00 — встреча с уфимской писательницей, автором книги, сказочной повести «Холодрыга и Морозята» Фирдаусой Хазиповой. В 16.00 — встреча с уфимским писателем, редактором ежемесячного литературно-художественного журнала «Бельские просторы» Алексеем Чугуновым.
Каждый день будут организованы мастер-классы для взрослых и детей по узловому плетению с элементами макраме, а также для детей по созданию оригами и «Раскрась Арктику».