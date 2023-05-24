В одном из сел Башкирии строят новое пожарное депо

В селе Красноусольский Гафурийского района ведется строительство базы для пожарной части, обслуживающей 96 населенных пунктов. В них проживают порядка 30 тысяч человек.
Новое депо заменит старое здание, признанное аварийным, которое было построено в 1937 году. В новом строении будет размещаться новая пожарная лестница, необходимая для тушения зданий высотой в четыре этажа, сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
Строительство идёт с опережением графика. На сегодняшний день завершены внутренние отделочные работы, монтаж эвакуационных лестниц с крыши здания и учебной башни, проведена капитальная уборка территории для проведения обратной засыпки грунтом. Сдача объекта планируется ко Дню Республики.