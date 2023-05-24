В Башкирии мужчина заключил контракт, чтобы пойти на СВО вместе с сыном

В Башкирии житель Куюргазинского района подписал контракт и ушел на СВО. Мужчина решился на это после того, как участником спецоперации стал его сын.
Мужчина рассказал, что военная служба в их семье - почетное дело.
Как мы рассказывали ранее, жители республики, которые хотят заключить контракт с министерством обороны, могут обращаться с вопросами по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19 или ближайший офис МФЦ «Мои документы». Участники СВО получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Заключить контракт имеют право мужчины до 60 лет, а для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет.