В Башкирии мужчина заключил контракт, чтобы пойти на СВО вместе с сыном

В Башкирии житель Куюргазинского района подписал контракт и ушел на СВО. Мужчина решился на это после того, как участником спецоперации стал его сын.

Фото №1 - В Башкирии мужчина заключил контракт, чтобы пойти на СВО вместе с сыном

Мужчина рассказал, что военная служба в их семье - почетное дело. 

«Если не мы к ним пойдем, то они к нам придут! Мои предки были военными, участвовали в Гражданской войне. Прадед служил в разведроте, и отец тоже продолжил эту семейную традицию. Я обязан помочь нашей армии! Наши бойцы всегда смелые, дружные, бесстрашные! Я уверен, мы победим!» - говорит Роман.

Как мы рассказывали ранее, жители республики, которые хотят заключить контракт с министерством обороны, могут обращаться с вопросами по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19 или ближайший офис МФЦ «Мои документы». Участники СВО получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Заключить контракт имеют право мужчины до 60 лет, а для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет.

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