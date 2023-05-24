В Башкирии мужчина заключил контракт, чтобы пойти на СВО вместе с сыном

«Если не мы к ним пойдем, то они к нам придут! Мои предки были военными, участвовали в Гражданской войне. Прадед служил в разведроте, и отец тоже продолжил эту семейную традицию. Я обязан помочь нашей армии! Наши бойцы всегда смелые, дружные, бесстрашные! Я уверен, мы победим!» - говорит Роман.