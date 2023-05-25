В Башкирии проходят учения спасателей

Вчера, 24 мая, в башкирской столице состоялся второй день командно-штабных учений спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Смотр готовности сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС республики приняли начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, начальник ГУ МЧС России по Башкортостану Марат Латыпов, вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов. Они проверили наличие и состояние спасательных средств, готовность техники к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовку авиационной группы.
Спасатели провели тактико-специальную тренировку на вертолёте, а также отработали тушение пожара на нефтяном заводе.
Фото: МЧС по РБ.