В Башкирии проходят учения спасателей

Смотр готовности сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС республики приняли начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, начальник ГУ МЧС России по Башкортостану Марат Латыпов, вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов. Они проверили наличие и состояние спасательных средств, готовность техники к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовку авиационной группы.