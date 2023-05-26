В Уфу прибыла рукописная копия Священного Корана Османа

Сегодня, 26 мая, в Уфе стартовала международная книжная ярмарка «Китап-байрам». В рамках мероприятия в столицу Башкирии прибыла уникальная книга — рукописная копия Священного Корана Османа.

Фото №1 - В Уфу прибыла рукописная копия Священного Корана Османа

Книга прибыла в Уфу по инициативе Главы Башкирии. Оригинал рукописи уже был с городе 100 лет назад. Эта рукописная копия Священного Корана Османа — единственная золотая копия той самой книги, хранящейся в музее Корана в Ташкенте.

Сегодня у нас еще одно большое событие — день, когда Башкортостан вновь становится обладателем рукописной копии Корана Османа. Мусульмане знают, какое большое значение имеет это событие. Это для нас честь и ответственность. До 1923 года копия этого Корана хранилась у нас в Башкортостане, но по просьбе Пакистанской республики Коран был возвращён в Узбекистан, где он по сей день хранится в музее-медресе в Ташкенте. Благодаря нашим друзьям из Узбекистана единственная прошитая золотыми буквами рукописная копия Корана сегодня находится здесь. Для нашей многонациональной республики это большое событие. Мы передадим Коран в наш Национальный музей, а впоследствии копия Корана будет храниться в Евразийском музее кочевых цивилизации.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Важность события оценили религиозные деятели — Верховный муфтий России Талгат Таджуддин и муфтий Духовного управления мусульман РБ Айнур Биргалин.

«По инициативе Радия Хабирова рукописная копия прибыла сюда, на Советскую площадь, и именно здесь мы ее принимаем. С радостью, с воодушевлением», — сказал Таджуддин.

«Во главе праздника «Китап-байрам» сегодня мать всех книг, всех писаний. То, что мы связываем это событие с Кораном, очень сильно радует. Хочу сказать, что Коран — рекордсмен среди книг: он распространен более чем в 3 млрд копии, переведен практически на все языки мира», — подчеркнул Биргалин.

Фото: ИА Башинформ. 

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