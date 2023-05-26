В Уфу прибыла рукописная копия Священного Корана Османа

Сегодня, 26 мая, в Уфе стартовала международная книжная ярмарка «Китап-байрам». В рамках мероприятия в столицу Башкирии прибыла уникальная книга — рукописная копия Священного Корана Османа.
Книга прибыла в Уфу по инициативе Главы Башкирии. Оригинал рукописи уже был с городе 100 лет назад. Эта рукописная копия Священного Корана Османа — единственная золотая копия той самой книги, хранящейся в музее Корана в Ташкенте.
Важность события оценили религиозные деятели — Верховный муфтий России Талгат Таджуддин и муфтий Духовного управления мусульман РБ Айнур Биргалин.
«По инициативе Радия Хабирова рукописная копия прибыла сюда, на Советскую площадь, и именно здесь мы ее принимаем. С радостью, с воодушевлением», — сказал Таджуддин.
«Во главе праздника «Китап-байрам» сегодня мать всех книг, всех писаний. То, что мы связываем это событие с Кораном, очень сильно радует. Хочу сказать, что Коран — рекордсмен среди книг: он распространен более чем в 3 млрд копии, переведен практически на все языки мира», — подчеркнул Биргалин.
Фото: ИА Башинформ.