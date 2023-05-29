Из Уфы в Имеретинский курорт впервые отправился двухэтажный поезд

Из Уфы впервые отправился двухэтажный поезд в Имеретинский курорт в Сочи. В нем все вагоны – купейные, есть все условия для маломобильных граждан. Цены на билеты составляют от трех с половиной тысяч. Скидки и льготы также продолжат действовать. Готов ли поезд к отправке в путь?

В этой кабинке следят за порядком и безопасностью в поезде. Пассажирам беспокоиться не о чем. Все вагоны – купейные, со всеми удобствами. Открываются индивидуальным магнитным ключом. Есть розетки для зарядки мобильных устройств, можно вызвать по кнопке проводника. При входе в вагон бумажный билет не обязателен.

Проводники через компьютер могут менять температуру и другие показатели в вагонах. В каждом купе очищается воздух, имеются кондиционеры, пассажиры пьют чистую воду. Также в поезде установлен и раздельный мусоросборник с сортировкой на металл, пластик, пищевые отходы, стекло. Пассажиры могут поесть в вагоне-бистро и воспользоваться душевой.

Двухэтажный поезд перевозит за один рейс почти в два раза больше путешественников, чем обычный подвижной состав. Вмещается в один вагон 64 человека. Только в штабном их 38 за счет того, что здесь есть спецкупе для маломобильных пассажиров. Для них предусмотрен лифт-подъемник, чтобы подняться в вагон или спуститься обратно. Имеется и отдельный санузел.

Поезд будет курсировать круглогодично. Теперь поездки из Уфы в Имеретинский курорт станут намного комфортнее. Скидки и льготы также продолжат действовать. Например, 50% для детей от 10 до 17 лет, также работают тарифы для маломобильных пассажиров и специальная программа для многодетных семей от «РЖД Бонус».