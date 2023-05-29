В Уфе с 1 июня начинается купальный сезон

Уже на этой неделе в Уфе начинается купальный сезон. Его открытие запланировано на 1 июня, сообщает мэрия города.
В Управлении гражданской защиты Уфы, просят жителей столицы выбирать для купания оборудованные пляжи города и соблюдать технику безопасности. Купаться в водоемах специалисты советуют либо утром, либо вечером, когда солнце не такое агрессивное.
Если вы неуверенно чувствуете себя в воде, а поплавать очень хочется, ни в коем случае не доверяйтесь надувным матрасам и прочим подручным плавсредствам, предупредили в УГЗ.