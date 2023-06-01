В Башкирии многодетный отец рассказал о правильном воспитании

Многодетный отце из Башкирии Ильдар Лотфуллин рассказал про свою жизнь и воспитание детей. Глава семьи из Нефтекамска работает заместителем начальника Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Башкирии. Работа, требующая полной отдачи сил и времени также совмещается с обязанностями члена комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района, представителем общественной организации «Совет Отцов» и соорганизатором нефтекамского спортивного клуба «Железный Варяг». Мужчина также является номинантом на общественную награду «Отцовская доблесть-2023», организованной Общественной палатой республики.
Ответственная работа не мешает жителю республики уделять время каждому ребенку и жене Гульназ. Стимулом к развитию для мужчины служит его большая семья, в которой подрастают две дочери и сын.
«В нашей семье у каждого есть свои обязанности: девочки помогают маме в выполнении домашних дел, влажная уборка, уход за домашними растениями и животными, сын помогает выносить мусор, поливать огород, а также помогает по пчеловодству», - делится Ильдар.
По словам мужчины, образцом для подражания был его отец, который был простым рабочим, воспитывал в детях трудолюбие, справедливость, ответственность и честность. В настоящее время многодетный отец старается быть примером для своих детей.
«Стараюсь быть для детей примером. Сначала ведь нужно воспитывать в себе такие качества, которые мы хотим видеть в детях. Как говорится в пословице: "Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Они всё равно будут похожи на вас"», - уверен Ильдар.
Семья любит спорт и дети активно в него вовлечены. Сын Тимур занимается каратэ, старшая дочь осваивает лыжный спорт, а младшая показывает гимнастические трюки. Ильдар считает, что основа всего - внимание к своему здоровью с ранних лет. Активный образ жизни семьи не заканчивается на занятии спортом. Семья много путешествует и ходит в походы.
«Свободное время для детей – это повод заниматься чем-то не приносящим пользу делом. Поэтому с супругой стараемся, чтобы дети всегда были чем-то заняты: спортивные секции, кружки, настольные игры или просто прогулки. Еще наши дети очень любят животных, просят завести кошку или собаку. Понимая, что с нашими разъездами по походам завести домашнее животное неразумно, я подал объявление о передержке животных. Таким образом, в месяц у нас временно проживает несколько собак. При этом дети учатся ухаживать за ними, прекрасно контактируют и даже пытаются небезуспешно их дрессировать», - рассказал Ильдар Лотфуллин.