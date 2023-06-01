В Башкирии многодетный отец рассказал о правильном воспитании

«Свободное время для детей – это повод заниматься чем-то не приносящим пользу делом. Поэтому с супругой стараемся, чтобы дети всегда были чем-то заняты: спортивные секции, кружки, настольные игры или просто прогулки. Еще наши дети очень любят животных, просят завести кошку или собаку. Понимая, что с нашими разъездами по походам завести домашнее животное неразумно, я подал объявление о передержке животных. Таким образом, в месяц у нас временно проживает несколько собак. При этом дети учатся ухаживать за ними, прекрасно контактируют и даже пытаются небезуспешно их дрессировать», - рассказал Ильдар Лотфуллин.