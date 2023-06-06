Шторм, грозы и град: в Башкирии резко ухудшилась погода

В Башкортостане объявлено штормовое предупреждение. Местами по республике ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра и грозы. Пользователи в интернете публикуют фото и видео.

Одно из видео прислали телезрители из Бурзянского района. На кадрах видно, как крупный град буквально за считанные секунды покрывает поверхность земли. А в Белорецком районе сильный ветер, град с дождём застилает дорогу мокрым полотном. Также зафиксированы случаи удара молнии. Так, в селе Тирлянский произошло возгорание двухэтажного дома. Погибших и травмированных нет.