Шторм, грозы и град: в Башкирии резко ухудшилась погода

В Башкортостане объявлено штормовое предупреждение. Местами по республике ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра и грозы. Пользователи в интернете публикуют фото и видео.
Одно из видео прислали телезрители из Бурзянского района. На кадрах видно, как крупный град буквально за считанные секунды покрывает поверхность земли. А в Белорецком районе сильный ветер, град с дождём застилает дорогу мокрым полотном. Также зафиксированы случаи удара молнии. Так, в селе Тирлянский произошло возгорание двухэтажного дома. Погибших и травмированных нет.
В такую погоду спасатели рекомендуют гражданам не прятаться от дождя под деревьями или хрупкими рекламными конструкциями. В связи с прогнозируемыми опасными и неблагоприятными метеоявлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.