В ситцентр по вопросам контрактной службы обращается 70-75 жителей Башкирии ежедневно

Стало известно, сколько человек обращаются в ситуационный центр по поводу контрактной службы. Так, ежедневно сотрудники центра получают по 70-7 звонков ежедневно от жителей Башкирии. Всего, с начала работы центра, было получено более 4,5 тысяч обращений.

Фото №1 - В ситцентр по вопросам контрактной службы обращается 70-75 жителей Башкирии ежедневно

«Один из самых частых вопросов от звонящих – «Возьмут ли меня контрактником, если я не служил в армии?». Мы разъясняем, что это не является препятствием. Если по месту проживания обратившегося нет районного отделения военкомата, мы сами принимаем заявление и передаем для дальнейшей работы в республиканский Пункт отбора на службу по контракту. Мужчины, прошедшие армию, звонят уточнить, будут ли приняты во внимание их прежний опыт службы в армии и военно-учетная специальность. Да, при оформлении заявки мы все это подробно выясняем, это позволяет сотрудникам военкомата оперативно отрабатывать каждое заявление. Задают вопросы и про меры поддержки семей на время отсутствия участников СВО. Контрактники – люди зрелые, у многих семьи, двое-трое детей, пожилые родители, им важно убедиться, что их близкие получат необходимую помощь в период их участия в СВО», - говорит эксперт Ситуационного центра Республики Башкортостан, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ Лилиана Даутова.

По словам эксперта, самая главная причина, которую называют желающие заключить контракт: «Там на передовой наши ребята-земляки, мы должны быть вместе и исполнить свой долг перед Родиной», и для абсолютного большинства это глубоко осознанное решение.

Как мы рассказывали ранее, жители Башкирии, желающие заключить контракт, могут обратиться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на ваши вопросы можно найти на сайте башбат.рф, а также чат-ботах в Телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.  Все ответы в нем проверены специалистами.

На военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.

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