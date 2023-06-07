В ситцентр по вопросам контрактной службы обращается 70-75 жителей Башкирии ежедневно

«Один из самых частых вопросов от звонящих – «Возьмут ли меня контрактником, если я не служил в армии?». Мы разъясняем, что это не является препятствием. Если по месту проживания обратившегося нет районного отделения военкомата, мы сами принимаем заявление и передаем для дальнейшей работы в республиканский Пункт отбора на службу по контракту. Мужчины, прошедшие армию, звонят уточнить, будут ли приняты во внимание их прежний опыт службы в армии и военно-учетная специальность. Да, при оформлении заявки мы все это подробно выясняем, это позволяет сотрудникам военкомата оперативно отрабатывать каждое заявление. Задают вопросы и про меры поддержки семей на время отсутствия участников СВО. Контрактники – люди зрелые, у многих семьи, двое-трое детей, пожилые родители, им важно убедиться, что их близкие получат необходимую помощь в период их участия в СВО», - говорит эксперт Ситуационного центра Республики Башкортостан, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ Лилиана Даутова.