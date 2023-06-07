В ситцентр по вопросам контрактной службы обращается 70-75 жителей Башкирии ежедневно

Стало известно, сколько человек обращаются в ситуационный центр по поводу контрактной службы. Так, ежедневно сотрудники центра получают по 70-7 звонков ежедневно от жителей Башкирии. Всего, с начала работы центра, было получено более 4,5 тысяч обращений.
По словам эксперта, самая главная причина, которую называют желающие заключить контракт: «Там на передовой наши ребята-земляки, мы должны быть вместе и исполнить свой долг перед Родиной», и для абсолютного большинства это глубоко осознанное решение.
Как мы рассказывали ранее, жители Башкирии, желающие заключить контракт, могут обратиться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на ваши вопросы можно найти на сайте башбат.рф, а также чат-ботах в Телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей. Все ответы в нем проверены специалистами.
На военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.