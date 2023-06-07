В Башкирии прошел этап национального конкурса профмастерства

Не только самый красивый, но и прочный шов. В республике определяли лучшего сварщика. Региональный этап национального конкурса профмастерства прошел в Нефтекамске.
Все зависит от настроя, считает Андрей Иванов – победитель конкурса в номинации «Лучший сварщик» в основной категории. В профессию он пришел 20 лет назад. Сейчас работает на Стерлитамакском нефтехимическом заводе.
Подчинить металл и сделать деталь достойной первого места. Конкурсное задание не из легких. Участники должны сварить трубы в различных положениях, при этом используя нескольких видов швов. Качество работы оценивают при помощи ультразвука, который позволяет выявить внутренние дефекты.
В этом году впервые региональный этап конкурса проводится среди двух групп – профессионалов и студентов. За право стать лучшим боролись девять участников. Большинство из них выпускники или действующие студенты Нефтекамского машиностроительного колледжа. Учебное заведение считается одним из лучших по подготовке сварщиков.
Региональный этап конкурса позади. Андрею Иванову и студенту Нефтекамского машиностроительного колледжа Айдару Мавлиеву предстоит побороться уже за главный приз в национальном чемпионате «Лучший сварщик».