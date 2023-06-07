В Башкирии прошел этап национального конкурса профмастерства

Не только самый красивый, но и прочный шов. В республике определяли лучшего сварщика. Региональный этап национального конкурса профмастерства прошел в Нефтекамске.

Все зависит от настроя, считает Андрей Иванов – победитель конкурса в номинации «Лучший сварщик» в основной категории. В профессию он пришел 20 лет назад. Сейчас работает на Стерлитамакском нефтехимическом заводе.

Подчинить металл и сделать деталь достойной первого места. Конкурсное задание не из легких. Участники должны сварить трубы в различных положениях, при этом используя нескольких видов швов. Качество работы оценивают при помощи ультразвука, который позволяет выявить внутренние дефекты.

В этом году впервые региональный этап конкурса проводится среди двух групп – профессионалов и студентов. За право стать лучшим боролись девять участников. Большинство из них выпускники или действующие студенты Нефтекамского машиностроительного колледжа. Учебное заведение считается одним из лучших по подготовке сварщиков.