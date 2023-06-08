На предприятии «Агидель» изготавливают эксклюзивные сувениры к 450-летию Уфы

К 450-летию Уфы – коллекция эксклюзивных сувениров. На предприятии башкирских художественных промыслов «Агидель» изготавливается посуда, шкатулки, декоративные панно, магниты с изображением достопримечательностей столицы.
Надпись «Уфа» также появится на башкирских матрешках. Поток туристов в столицу и в регион растет, поэтому и сувенирная продукция пользуется большим спросом, отмечают на производстве.
Добавим, 15 июня в Национальном музее состоится открытие выставки мастеров предприятия «Башкирские художественные промыслы «Агидель». Экспозиция посвящена 60-летнему юбилею. Также в планах руководства компании провести этой осенью масштабный международный форум и собрать на одной площадке сильнейших мастеров мира.
Сейчас «Агидель» занимает третье место в Приволжском федеральном округе по объему производства продукции народных художественных промыслов.