На предприятии «Агидель» изготавливают эксклюзивные сувениры к 450-летию Уфы

К 450-летию Уфы – коллекция эксклюзивных сувениров. На предприятии башкирских художественных промыслов «Агидель» изготавливается посуда, шкатулки, декоративные панно, магниты с изображением достопримечательностей столицы.

Надпись «Уфа» также появится на башкирских матрешках. Поток туристов в столицу и в регион растет, поэтому и сувенирная продукция пользуется большим спросом, отмечают на производстве.

Добавим, 15 июня в Национальном музее состоится открытие выставки мастеров предприятия «Башкирские художественные промыслы «Агидель». Экспозиция посвящена 60-летнему юбилею. Также в планах руководства компании провести этой осенью масштабный международный форум и собрать на одной площадке сильнейших мастеров мира.