Жители Башкирии рассказали, почему выбирают контрактную службу
В Башкирии мужчины подписывают контракт на прохождение службы в зоне СВО. Издание «Башинформ» собрало 10 историй земляков, которые рассказали, почему они пошли на этот шаг.
У каждого из наших героев есть свои причины отправиться в зону СВО. Однако все случаи объединяет желание помочь соотечественникам на передовой и защитить свою Родину.
«В прошлом году я был в Луганске, охранял детишек в детском садике. Лично видел, как возле детской площадки упала американская Himers с надписью: «Все лучшее детям». Хорошо, что не разорвалась, бракованная попалась. Детей жалко, они никогда не видели мира и спокойно рассказывают, как найти растяжку, по звуку определяют, какая ракета летит. Для них это нормально, а для нас — нет.
Поэтому мы и идем на фронт, добить фашистскую гадину до конца», — говорит житель Стерлитамака Ильгиз. Вместе с двумя друзьями он подписал контракт и уехал на СВО.
Сразу пять сотрудников администрации Дуванского района Башкортостана, в том числе и среди руководящего состава, приняли решение стать контрактниками.
«Они съездили на Донбасс в командировку, отвезли гуманитарную помощь, увидели, как и чем там живут ребята, а по возвращении написали заявление, чтобы пойти туда уже бойцами», - говорит глава района Фаиль Мухамадеев.
«Патриотизм – это защита нашей Родины. Я всегда своим детишкам рассказываю об истории нашего Отечества, вместе посещаем музеи, смотрим фильмы о России, о ее героях, о ее восстановлении после войны. То есть с малых лет стараюсь им привить любовь к Родине. Когда наша страна переживает непростые времена, когда мои многие друзья находятся в зоне СВО, я не могу остаться равнодушным и быть здесь. Как отец, воспитывающий в детях любовь к Отечеству, я должен быть там, рядом со своими товарищами. Моя семья это понимает и поддерживает меня. Но и за свою семью я буду спокоен, она будет обеспечиваться государством. Это мой выбор. Я за Россию!» - говорит сотрудник администрации Куюргазинского района, также подписавший контракт.
Сергею 48 лет, он работал слесарем на предприятии «Уфаводоканал», воспитывает 14-летнюю дочь. Срочную службу проходил в пограничных войсках. Свой выбор отправиться в зону военных действий Сергей объясняет просто:
«Я ждал повестку с первых дней объявления частичной мобилизации, но так и не дождавшись, сам отправился в военкомат и подписал контракт с Министерством обороны. Вопрос участия в СВО для меня не стоял, я знал, что там окажусь в любом случае, у меня есть определенный опыт и, как мне кажется, он может пригодиться». Для себя Сергей считает делом чести присоединиться к своим товарищам, которые уже находятся на защите рубежей России.
«Пойти на СВО меня заставили события на Украине, зверства нацистов в Луганской и Донецкой областях. Родину нужно защищать в такой трудный момент. Думаю, каждый мужчина должен пойти, не задумываясь, и помочь тем, чем может. Мы, медработники, тем более. С передовой нам привозят раненых. Моя задача быстро и правильно оказать им первую помощь и передать в медвзвод», - говорит медик из Сибая Марат Хабибуллин.
«Я по образованию – спасатель. Мой старший брат окончил высшее военное училище. Он профессиональный военный, с 2022 года находится в зоне специальной военной операции. Да и многие мои друзья, знакомые находятся на территории СВО с первых дней. Я долго думал, размышлял. Мне тоже уже не хотелось оставаться в стороне. А кто же, если не мы?» – говорит боец Динар Х.
- Отцу недавно исполнился 51 год. Он не мог сидеть и смотреть как страдают наши мирные граждане и, конечно, любит Родину. В ноябре 2022 года он уже уходил по контракту, вернулся недавно, отдохнул и подписал новый контракт. Мы отнеслись к его решению с уважением и пониманием, гордимся! Верим и ждём обратно. Помните, что за вами – Родина. Вы храбро и отважно выполняете свою работу ради страны, ради ее жителей, ради семьи, - говорит сын контрактника из Советского района Уфы.
Житель Куюргазинского района Башкирии Роман подписал контракт, чтобы пойти на СВО вместе со своим сыном, тоже контрактником.
«Если не мы к ним пойдем, то они к нам придут! Мои предки были военными, участвовали в Гражданской войне. Прадед служил в разведроте, и отец тоже продолжил эту семейную традицию. Я обязан помочь нашей армии! Наши бойцы всегда смелые, дружные, бесстрашные! Я уверен, мы победим!» - говорит Роман.
- Нацизм начал поднимать голову. Чтобы он не оказался возле моего дома, возле моих близких, я принял для себя вот это решение – пойду на СВО. Мне не приходилось до этого служить по семейным обстоятельствам, то есть это вуз, потом рождение детей. Но я годен к строевой службе, поэтому я принял решение, что настало время послужить Родине. Семья моя меня поддержала.
Старший сын вначале, конечно, немного удивился, но после того, как мы переговорили с ним, он понял меня, принял моё решение и сказал: «Папа, я горжусь тобой», – рассказал авторам фильма RT «Братья» 44-летний боец отряда им. Салавата Юлаева с позывным «Агроном».
Военнослужащие Стерлитамака записали видеообращение для своих земляков с призывом вступить в ряды российской армии, подписав контракт на военную службу:
«Уважаемые мужчины, не оставайтесь в стороне. Давайте вместе защитим свою Родину, своих родных и близких. Присоединяйтесь к нам, лучшим сынам своего отечества. Только вместе мы сможем дать отпор врагу и обеспечить светлое будущее нашим детям, чтобы они не знали, что такое война. Присоединяйтесь к нам, мы ждем вас здесь».