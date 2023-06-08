Жители Башкирии рассказали, почему выбирают контрактную службу

«Патриотизм – это защита нашей Родины. Я всегда своим детишкам рассказываю об истории нашего Отечества, вместе посещаем музеи, смотрим фильмы о России, о ее героях, о ее восстановлении после войны. То есть с малых лет стараюсь им привить любовь к Родине. Когда наша страна переживает непростые времена, когда мои многие друзья находятся в зоне СВО, я не могу остаться равнодушным и быть здесь. Как отец, воспитывающий в детях любовь к Отечеству, я должен быть там, рядом со своими товарищами. Моя семья это понимает и поддерживает меня. Но и за свою семью я буду спокоен, она будет обеспечиваться государством. Это мой выбор. Я за Россию!» - говорит сотрудник администрации Куюргазинского района, также подписавший контракт.