В Уфе рассказали о ходе реализации проекта «Южные ворота»

Развязка в истории о «Южных воротах». Строительство состоит из нескольких этапов. Одну из частей масштабного проекта завершат уже в этом году. Полностью объект сдадут в 2024-м – к юбилею Уфы. Пропускная способность составит 48 тысяч автомобилей.

Мост над улицей Пугачёва вырос за год. Смонтировано три пролёта из четырех. Для последней части уже возводятся опоры. Параллельно выносят все коммуникации. В ходе строительства пришлось решать дополнительные проблемы – обнаружили карстовые пустоты.

Под пролётами уже начали отсыпку ПГС перед будущей прокладкой асфальта. Летом изменится схема объездной дороги – поток запустят по улице Бородинской. Это нужно, чтобы приступить к устройству съездов. Новый поворот и для собственников жилой и некоммерческой недвижимости – продолжается решение вопроса.

Общая стоимость строительства объекта составляет более 2,5 млрд. рублей. Проект возводится в несколько этапов. Один из них – виадук, соединяющий улицы Армавирская и Амантая. Близится к завершению монтаж первого пролёта. Устанавливают последние балки, они привезены накануне из Благовещенска, с завода железобетонных конструкций. Путепровод запустят уже к 1 сентября.