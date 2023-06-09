Глава района Башкирии сама привезла домой участника СВО, у которого родился ребенок

В зону СВО отправилась глава Иглинского района Башкирии Гюзель Насырова. Она вместе с коллегами отвезла гуманитарную помощь для участников спецоперации.

Фото №1 - Глава района Башкирии сама привезла домой участника СВО, у которого родился ребенок

Бойцы угостили прибывших к ним гостей армейской тушенкой и чаем. По словам Насыровой, мобилизованные и контрактники передавали большой привет родным и землякам и были рады получить газеты «Иглинские вести».

Главное приключение башкирскую делегацию ждало перед возвращением. У одного из иглинских солдат с позывным «Кот» накануне родился ребенок – уже третий. «Кот» стал многодетным отцом! При рождении ребенка солдату полагается отпуск. Так бы «Кот» поехал через Москву и самолетом, а потом до родного села, потерял бы полтора дня.  

«Мы съездили в штаб, уладили все формальности, подписали все бумаги и забрали земляка с собой на машине. Ехали впятером, в тесноте, да не в обиде. За руль садились по очереди, когда был мой черед, я говорю: «Давай твоей жене позвоним, обрадуем?». Набрали, говорю: «Дорогая, глава твоему мужа домой везет, скоро будем!». Такой милый эмоциональный момент получился», - рассказала Гюзель Насырова «Башинформу»

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