Глава района Башкирии сама привезла домой участника СВО, у которого родился ребенок

«Мы съездили в штаб, уладили все формальности, подписали все бумаги и забрали земляка с собой на машине. Ехали впятером, в тесноте, да не в обиде. За руль садились по очереди, когда был мой черед, я говорю: «Давай твоей жене позвоним, обрадуем?». Набрали, говорю: «Дорогая, глава твоему мужа домой везет, скоро будем!». Такой милый эмоциональный момент получился», - рассказала Гюзель Насырова «Башинформу».