Глава района Башкирии сама привезла домой участника СВО, у которого родился ребенок

В зону СВО отправилась глава Иглинского района Башкирии Гюзель Насырова. Она вместе с коллегами отвезла гуманитарную помощь для участников спецоперации.
Бойцы угостили прибывших к ним гостей армейской тушенкой и чаем. По словам Насыровой, мобилизованные и контрактники передавали большой привет родным и землякам и были рады получить газеты «Иглинские вести».
Главное приключение башкирскую делегацию ждало перед возвращением. У одного из иглинских солдат с позывным «Кот» накануне родился ребенок – уже третий. «Кот» стал многодетным отцом! При рождении ребенка солдату полагается отпуск. Так бы «Кот» поехал через Москву и самолетом, а потом до родного села, потерял бы полтора дня.