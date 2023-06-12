С 13 июня в Уфе перекроют часть проспекта Октября

С 13 июня в башкирской столице частично перекроют движение автотранспорта по проспекту Октября. Это связано с проведением дорожных работ.
В связи с этим на одной полосе с каждой стороны будет действовать ограничение. Речь идет об участках от улицы Шафиева до Южного проезда. Кроме того, дорожники приступят к ремонту улицы Чудинова на участке до 1629 км.
Также будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщили в мэрии Уфы. Жителей и гостей столицы просят отнестись к вводимым ограничениям с пониманием.