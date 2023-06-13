Жительница Башкирии запустила производство иван-чая благодаря господдержке

«Как заработать миллион на чае из сорняка?». Когда-то статья с таким громким заголовком подтолкнула Айгуль Гумерову из Благоварского района к открытию собственного дела. Вдохновившись историей успеха о миллионе из сорняка, которую прочла в интернете, Айгуль пришла в администрацию Благоварского района на «Предпринимательский час» с проектом производства иван-чая. Идею в муниципалитете одобрили. Вскоре женщина в рамках программы содействия самозанятости получила единовременную финансовую помощь в размере 153,5 тысяч рублей и купила необходимое оборудование для производства.