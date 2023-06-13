Жительница Башкирии запустила производство иван-чая благодаря господдержке

Жительница Благоварского района получила господдержку и открыла своё производство. Благодаря стартапу от государства Айгуль Гумерова запустила изготовление иван-чая. Защитив бизнес-план, женщина получила субсидию.
«Как заработать миллион на чае из сорняка?». Когда-то статья с таким громким заголовком подтолкнула Айгуль Гумерову из Благоварского района к открытию собственного дела. Вдохновившись историей успеха о миллионе из сорняка, которую прочла в интернете, Айгуль пришла в администрацию Благоварского района на «Предпринимательский час» с проектом производства иван-чая. Идею в муниципалитете одобрили. Вскоре женщина в рамках программы содействия самозанятости получила единовременную финансовую помощь в размере 153,5 тысяч рублей и купила необходимое оборудование для производства.
У Айгуль Гумеровой уже более 200 постоянных клиентов. Также предпринимательница регулярно участвует в выставках, на которых ее товар быстро раскупают. Иван-чай отличается богатым химическим составом. Напиток содержит фосфор, калий, марганец, кальций и много витаминов. Вскоре Айгуль планирует запустить второй цех по производству благородного напитка.
Программа, по которой безработные могут открыть собственное дело, действует в республике уже 14 лет. Желающих обучают азам предпринимательской деятельности, а также выделяют средства для стартапа.
Порядка 60 граждан уже получили господдержку на запуск личного дела. Планируется, что в этом году единовременную финансовую помощь в размере 153 тысяч рублей получат ещё 125 человек.