Глава Башкирии посетил новую семиэтажную поликлинику в уфимском Затоне

В Уфе открылась поликлиника городской больницы №9. Медучреждение заработает уже в следующий понедельник, 19 июня. Первые пациенты смогут оценить новое и современное семиэтажное здание, которое было построено по индивидуальному проекту.
На открытии поликлиники присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона лично ознакомился с персоналом больницы, осмотрел помещение и оценил современное оборудование для исследований.
Отмечается, что стоимость строительства вместе с оборудованием составила почти 2 млрд рублей. В состав медучреждения также вошли филиал детской поликлиники №6 и женская консультация.
Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием, включая КТ, маммограф, рентген, УЗИ экспертного уровня, эндоскопическое оборудование, оборудование для оториноларинголога, офтальмолога и других специалистов. В поликлинике будет работать стоматологический кабинет и аптечный пункт, в том числе для льготного лекарственного обеспечения.
Главный врач больницы №9 Марсель Зарипов рассказал, что площадь здания составляет 13,3 тыс. квадратных метров, что в пять раз больше, чем в поликлиниках, где принимали пациентов до этого.
Врачебную помощь здесь будут оказывать 41 тысяче жителей Ленинского района города Уфы – 26 тысячам взрослых и 15 тысячам детей.
Во время общения с терапевтами, педиатрами и узкими специалистами Глава региона поинтересовался, в каких условиях им раньше приходилось принимать пациентов и работать самим, и пожелал им успехов, поздравил их с наступающим профессиональным праздником.