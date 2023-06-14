Глава Башкирии посетил новую семиэтажную поликлинику в уфимском Затоне

«В будущем мы планируем прикрепить к поликлинике 37 тысяч населения Уфимского района, проживающего рядом. Проектная мощность поликлиники составляет 900 посещений в смену: 400 – во взрослом блоке, 350 – в детском блоке и 150 – в женской консультации. Функционально здание разделено на три блока с отдельными входами. Расположение кабинетов врачей и общая планировка учитывают количество возможных пациентов, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приёма максимально комфортным», - отметил главный врач.