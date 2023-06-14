В Башкирии 24 июня запретят продажу алкоголя

Напомним, в прежней редакции закона День молодежи отмечали 27 июня, в новой редакции – в последнюю субботу июня, либо в иной день, ежегодно до 1 июня устанавливаемый муниципальными нормативными правовыми актами для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, - на территории соответствующего муниципального района, городского округа Республики Башкортостан.