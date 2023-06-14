В Башкирии 24 июня запретят продажу алкоголя

В Башкирии 24 июня запретят продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня молодежи.

Фото №1 - В Башкирии 24 июня запретят продажу алкоголя

Ограничения установлены поправками, внесенными в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».

Отмечается, что спиртное нельзя будет купить в розничных магазинах, запрет не коснется ресторанов, кафе и баров.

Напомним, в прежней редакции закона День молодежи отмечали 27 июня, в новой редакции – в последнюю субботу июня, либо в иной день, ежегодно до 1 июня устанавливаемый муниципальными нормативными правовыми актами для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, - на территории соответствующего муниципального района, городского округа Республики Башкортостан.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ