В Башкирии 24 июня запретят продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Отмечается, что спиртное нельзя будет купить в розничных магазинах, запрет не коснется ресторанов, кафе и баров.
Напомним, в прежней редакции закона День молодежи отмечали 27 июня, в новой редакции – в последнюю субботу июня, либо в иной день, ежегодно до 1 июня устанавливаемый муниципальными нормативными правовыми актами для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, - на территории соответствующего муниципального района, городского округа Республики Башкортостан.