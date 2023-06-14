Супружеская пара из Башкирии необычно отметила золотую свадьбу

В Октябрьском Фануза и Альберт Гибадуллины отметили золотую свадьбу, вернувшись в день бракосочетания на ретроавтомобилях.

Повторить день бракосочетания полувековой давности решились дети. Но идею о ретроавтомобилях держали в секрете.

Они познакомились случайно – будущий супруг приехал вместе с отцом за баней, а встретил невесту. Уже через год поженились. Мирно прожившие полвека Гибадулины стали примером для своих детей. Альберт Мутигуллович – передовик здравоохранения Башкортостана, Фануза Ибатулловна заслуженный нефтяник республики. По стопам своего отца пошла дочь Регина.

Счастливую пару поздравили от имени Главы Башкортостана, вручили памятные подарки. Отмечают всегда день рождения семьи все вместе, вновь и вновь переживая волнительные минуты.