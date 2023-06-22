В «Башкортсофте» появился голосовой переводчик

Уфимские разработчики улучшили интернет-сервис, переводящий с башкирского на русский и наоборот. Работа над ним ведется с 2019 года.

До этого развитие «Башкортсофта» тормозило отсутствие собственного сервера. Теперь он появился в Уфе, и специалисты улучшили работу сервиса.

Раньше на сайте можно было переводить лишь небольшие тексты, но и те выходили с ошибками. Сейчас изъяны устранены и добавлены дополнительные возможности, которых нет даже у «Яндекс. Переводчика». Проект реализуется Фондом по сохранению и развитию башкирского языка.