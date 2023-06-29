Айгуль Гареева выиграла соревнования Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Башкирская спортсменка выиграла соревнования по велоспорту Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Айгуль Гареева из Чекмагушевского района – победительница мирового и европейского первенства в юниорах и молодежке. Но из-за аварии во время тренировки спортсменка восстанавливается, для поддержания формы выступила на паралимписких состязаниях. Выиграла две гонки – с раздельного старта и групповую. Но не теряет надежду вернуться в прежний формат соревнований.

Это возвращение на спортивные соревнования, но с приставкой «пара». Пока. Рассчитывает Айгуль Гареева.

Я не оставила себе медали, потому что надеюсь, что вернусь к здоровым, буду выступать успешно. Айгуль Гареева

И уверенным словам этой хрупкой девушки можно верить. Она пришла в спорт в 13 лет. Хотя «спорт» – громко сказано. Ходила секцию, до которой еще приходилось добираться. Потом ее заметили на республиканских соревнованиях и пригласили в велоцентр «Агидель». Тренерское чутье Рината Латыпова не подвело. Айгуль Гареева показывала лучшее время на международных соревнованиях среди юниоров и молодежи. Она выигрывала, даже если ошибалась по ходу дистанции, например, как это случилось в разделке на чемпионате мира в Великобритании.

Спортивная карьера приостановилась из-за сложной аварии во время тренировок. Это случилось в сентябре 2021. За эти неполных два года Айгуль перенесла две операции, одна из них – нейрохирургическая в институте имени Бурденко – длилась десять часов.

Айгуль Гареева до сих пор остается под крылом велоцентра «Агидель». Конечно, спортсменку не оставили в непростой ситуации. Она по-прежнему живет здесь, тренируется по мере сил.