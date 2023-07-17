Ситуация с мусором на северо-западе Башкирии стабилизируется в течение двух недель

На оперативном совещании в ЦУРе министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов объявил о лишении статуса регионального оператора по вывозу мусора компании «Дюртюлимелиоводстрой» с сегодняшнего дня.

Дополнительно ведомство обратилось в Арбитражный суд с целью расторгнуть соглашение с указанной компанией.

По его словам, сейчас завершается процедура определения временного регоператора на срок более одного года. Также глава минэкологии заверил, что ситуация с вывозом мусора нормализуется в течение последующих двух недель.

Пока вывозом мусора занимаются местные самоуправления и спецорганизации.