Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» изучают тактику ведения боя в лесу

Передвижение в лесу и тактика боя в чаще. Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» под руководством инструкторов постигают азы организации разведки, обороны и наступления на пересеченной местности. Ведь деревья служат прикрытием для противника, где он может маскироваться. И здесь нужная своя стратегия для успешного решения задач.

Оружие всегда должно быть готово к бою. И патроны в пулеметную ленту бойцы заряжают не просто так. По легенде учений в лесу обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника. Но перед тем как начнутся сами занятия, идет инструктаж от опытных бойцов.

Задача – окружить и взять окопы противника. Установка усложняется тем, что среди зелени враг может легко замаскироваться. Кроме этого, на подходе мины и растяжки. И чтобы незаметно подойти, говорят инструкторы, нужно самому стать частью леса. Доброволец с позывным «Терек» имеет боевой опыт, участвовал в вооруженном конфликте на Кавказе. Сейчас вновь в рядах Вооруженных сил страны проходит слаживание уже три месяца.

Опыт есть, поэтому все получается, все проходит легче. позывной «Терек»

Команды на поле должны быть короткими, как выстрел. Этому тоже учат инструкторы, главное здесь – скорость работы. К слову, у бойцов из национальных республик есть одно важное преимущество.

Связисты могут передавать информацию на родном языке, и им даже не понадобится шифровать фразы. позывной «Сильвер», заместитель командира батальона им. Даяна Мурзина

Слаживание отделений необходимо, чтобы все бойцы действовали как один организм и понимали друг друга без слов. И были готовы работать в любых условиях.

Мы не знаем, куда нас закинут, но везде есть частный сектор, лес, поэтому важно тренироваться. позывной «Рифма», инструктор

А вот уже бойцы вплотную подошли к укреплению противника. Все отделение ведет бой, постепенно окружая окопы. Через несколько минут сопротивление подавлено. Победа за бойцами из Башкортостана.