Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» изучают тактику ведения боя в лесу

Передвижение в лесу и тактика боя в чаще. Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» под руководством инструкторов постигают азы организации разведки, обороны и наступления на пересеченной местности. Ведь деревья служат прикрытием для противника, где он может маскироваться. И здесь нужная своя стратегия для успешного решения задач.
Оружие всегда должно быть готово к бою. И патроны в пулеметную ленту бойцы заряжают не просто так. По легенде учений в лесу обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника. Но перед тем как начнутся сами занятия, идет инструктаж от опытных бойцов.
Задача – окружить и взять окопы противника. Установка усложняется тем, что среди зелени враг может легко замаскироваться. Кроме этого, на подходе мины и растяжки. И чтобы незаметно подойти, говорят инструкторы, нужно самому стать частью леса. Доброволец с позывным «Терек» имеет боевой опыт, участвовал в вооруженном конфликте на Кавказе. Сейчас вновь в рядах Вооруженных сил страны проходит слаживание уже три месяца.
Команды на поле должны быть короткими, как выстрел. Этому тоже учат инструкторы, главное здесь – скорость работы. К слову, у бойцов из национальных республик есть одно важное преимущество.
Слаживание отделений необходимо, чтобы все бойцы действовали как один организм и понимали друг друга без слов. И были готовы работать в любых условиях.
А вот уже бойцы вплотную подошли к укреплению противника. Все отделение ведет бой, постепенно окружая окопы. Через несколько минут сопротивление подавлено. Победа за бойцами из Башкортостана.
Бои проходят не только на длинной дистанции. Все может дойти и до схватки, как говорится, нос к носу. Инструктаж проходят добровольцы батальона им. Тагира Кусимова. Специалисты, которых пригласили на слаживание, показывают приемы рукопашного боя и обращения с ножом. Кроме того, есть техника, чтобы уйти от противника, который вплотную направил автомат и пытается взять в плен. В течение нескольких дней такие занятия пройдут и в других подразделениях полка.