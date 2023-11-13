В Уфе организовали тактильную выставку для ребят с нарушениями зрения

Студенты БГПУ создали мини-копии достопримечательностей, архитектурных памятников, природных объектов и явлений, а также животного мира. Макеты сделали для детей с нарушениями зрения.

Каждая деталь вырезалась по определенной схеме с точностью до миллиметра. Их порядка 30. Макет Инзерских зубчаток создавался три месяца. Скалы сделаны с помощью пенопласта и натуральных камней. При изображении склона использовали мох, хвою, акриловую краску. Такая тактильная выставка в уфимской коррекционной школе-интернате №28 проводится уже в третий раз.