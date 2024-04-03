Как оплатить погребение усопшего, обратившись за помощью к государству

Погребение в СПб и других городах РФ – как покрыть часть затрат из государственного бюджета.

Как оплатить погребение усопшего, обратившись за помощью к государству

Все мероприятия, связанные с погребением, требуют существенных финансовых вложений. Зачастую у семьи и близких не обнаруживается нужной суммой для достойного погребения усопшего. В такой момент важно помнить о том, что государство старается заботиться обо всех своих гражданах, в том числе, после смерти. Всем, без исключения, гарантируется социальное пособие на погребение в Санкт-Петербурге и других населённых пунктах, благодаря которому можно покрыть затраты на ритуальные услуги.

Как правильно оформить такую компенсацию

Рассчитывать на пособие на погребение можно, обратившись в различные органы. Если человек был трудоустроен, в том числе, выйдя на пенсию, то выплату осуществляет непосредственный работодатель. Аналогичным образом хоронят несовершеннолетних детей, за погребение которых несут ответственность родители.

В пенсионный фонд следует обращаться, если усопший получал пенсию по возрасту и нигде при этом официально не работал. Аналогичные правила действуют для инвалидов.

Районный отдел соцзащиты также может оказать свою поддержку тем, кто не работал и не получал пенсию при жизни. Аналогичными функциями наделяется военный комиссариат, куда следует обращаться, если речь идёт о смерти военнослужащего, инвалида войны или участника боевых действий.

Федеральная страховая служба окажет всестороннюю поддержку при предъявлении соответствующей документации, компенсацию на похороны можно оформить даже в том случае, когда человек работал по совместительству. Размер пособия на похороны в 2024 году по Санкт-Петербургу в этом случае будет соответствовать ранее проиндексированной установленной сумме. При этом рассчитывать на субсидирование могут лица, ответственные за погребение, независимо от того, состояли ли они в родстве с усопшим. Главное, чтобы эти люди возложили на себя ответственность за проведение церемонии погребения. Естественно, данный факт придётся доказать документально.

Собираясь оформить пособие на похороны, следует соблюдать определённый алгоритм действий:

● обратиться в инстанцию для получения компенсации в течение полугода с момента смерти человека;

● написать заявление и приложить к нему документы, перечень которых продиктован действующими законодательными нормами;

● получить средства на погребение любым удобным способом – по почте либо на банковский счёт.

В соответствии с действующим законодательством получить компенсацию на погребение могут люди со средним доходом, в два раза ниже прожиточного минимума, если предстоит организовать процедуру погребения узников концлагерей или людей, которые ранее подвергались политическим репрессиям и в дальнейшем были реабилитированы.

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