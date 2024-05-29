В Уфе прошел IV этап соревнований «Локодзюдо»

В Уфе прошел IV этап международных соревнований детской лиги «Локодзюдо». Турнир был посвящен памяти мастера спорта Советского Союза Фарита Давлетшина. Участие принимали дзюдоисты не старше 13 лет. Этот турнир стал ежегодным. И в этот раз он собрал рекордное количество участников – более тысячи спортсменов.
«Локодзюдо» – самые масштабные соревнования среди детей. Тут принимают участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России, а теперь и из различных стран. С этого года турнир носит статус международного. Только в Уфу приехали представители из восьми зарубежных стран. Это Армения, Туркменистан, Кыргызстан, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Узбекистан. А также дзюдоисты из 38 регионов России.
Уже четвертый год этапы соревнований «Локодзюдо» проводятся в нашей республике. Изначально турнир проходил в Туймазах. Два года назад было принято решение перевести мероприятие в Уфу.
В течение всего года турнир «Локодзюдо» проводится в 11 этапов. По итогам каждой выигранной встречи дзюдоисты зарабатывают рейтинговые очки, по которым спортсмены отбираются в следующий этап.
Эмоциональная и напряженная встреча как у спортсменов, так и у зрителей выдалась в финале в весовой категории до 38 килограммов. На татами встретились лидеры рейтинга сезона Самир Абазов и Амин Айбазов. В течение трех минут они вели упорную борьбу в надежде набрать балл. Все решилось иппоном Амина Айбазова. Эмоции переполняли. Даже слез сдержать не удалось.
Турниры детской лиги «Локодзюдо» проводятся восьмой год подряд. Мероприятие позволяет продемонстрировать свои навыки, свой накопленный спортивный опыт.
Впереди у дзюдоистов еще семь этапов соревнований. Девять сильнейших спортсменов из каждой весовой категории, которые набрали самые высокие рейтинговые очки, отправятся на суперфинал в Москву в декабре.