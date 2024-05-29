В Уфе прошел IV этап соревнований «Локодзюдо»

В Уфе прошел IV этап международных соревнований детской лиги «Локодзюдо». Турнир был посвящен памяти мастера спорта Советского Союза Фарита Давлетшина. Участие принимали дзюдоисты не старше 13 лет. Этот турнир стал ежегодным. И в этот раз он собрал рекордное количество участников – более тысячи спортсменов.

«Локодзюдо» – самые масштабные соревнования среди детей. Тут принимают участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России, а теперь и из различных стран. С этого года турнир носит статус международного. Только в Уфу приехали представители из восьми зарубежных стран. Это Армения, Туркменистан, Кыргызстан, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Узбекистан. А также дзюдоисты из 38 регионов России.

Поистине настоящий праздник. Праздник преемственности, праздник дружбы и сам праздник соревнований. Это хочется отметить особенно. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан

Уже четвертый год этапы соревнований «Локодзюдо» проводятся в нашей республике. Изначально турнир проходил в Туймазах. Два года назад было принято решение перевести мероприятие в Уфу.

Этот турнир побил все рекорды по географии, по численности, где аналогичные проходили в других регионах. Денис Буяк, главный судья соревнований по дзюдо

В течение всего года турнир «Локодзюдо» проводится в 11 этапов. По итогам каждой выигранной встречи дзюдоисты зарабатывают рейтинговые очки, по которым спортсмены отбираются в следующий этап.

Я считаю, это мероприятие уникальное на сегодняшний день ввиду ситуации. Данное мероприятие позволяет детишкам познакомиться, пообщаться с представителями наших братских республик. Алим Гаданов, заместитель генерального директора российского спортивного общества «Локомотив», заслуженный мастер спорта по дзюдо

Эмоциональная и напряженная встреча как у спортсменов, так и у зрителей выдалась в финале в весовой категории до 38 килограммов. На татами встретились лидеры рейтинга сезона Самир Абазов и Амин Айбазов. В течение трех минут они вели упорную борьбу в надежде набрать балл. Все решилось иппоном Амина Айбазова. Эмоции переполняли. Даже слез сдержать не удалось.

Я особенно выделю финальную встречу. В финальной встрече было очень сложно, по эмоциям меня очень переполняло после схватки. Я очень рад, что занял первое место. Амин Айбазов, победитель соревнований по дзюдо

Турниры детской лиги «Локодзюдо» проводятся восьмой год подряд. Мероприятие позволяет продемонстрировать свои навыки, свой накопленный спортивный опыт.

У любого спортсмена есть страх большого зала. Так как мы стараемся проводить мероприятие в больших залах, с большим количеством людей, с большим количеством участников, красиво украшенных, этот страх постепенно уходит, и ребенок уже с детских лет приобщается к спорту, к турнирам, к соревнованиям. Мурат Хашев, президент детской лиги «Локодзюдо»