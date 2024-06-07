Башкирия – победитель проекта «Экологическая культура. Мир и Согласие»

За победу боролись почти 450 проектов по разным номинациям. Республика стала лучшей в номинации «Самый активный регион». В этом году жители республики продемонстрировали свою активную гражданскую позицию и заботу о природе. В номинации «Экопросвещение» победу одержал проект «Конкурс экологических театральных миниатюр «Экология начинается с меня».