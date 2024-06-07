В Уфе прошёл круглый стол к 30-летию Нотариальной палаты Башкирии

В Центре управления республикой прошёл Всероссийский научно-практический круглый стол «Тенденции развития нотариата как института защиты прав граждан и юридических лиц». Он приурочен к 30-летию Нотариальной палаты Республики Башкортостан. По статистике, в среднем за год в Башкортостане нотариусами совершается около 900 тыс. действий.