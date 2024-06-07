В Уфе ко Дню города благоустраивают аллею

Вместо стихийной парковки — современное общественное пространство. В Уфе ко Дню города благоустраивают аллею «Центральную». На перекрестке улиц Цурюпы и Революционной создают настоящий островок живой природы.

Казалось бы, шумно и пыльно. Но такому неудобству местные жители только рады. Это временный дискомфорт, в отличие от того, что приходилось им терпеть раньше.

Стихийная стоянка таксистов, где парковались в основном нелегальные перевозчики, ушла в прошлое. В апреле на пересечении улиц Цурюпы и Революционной затеяли стройку. По многочисленным просьбам местных жителей здесь начали обустраивать аллею «Центральная».

Отдельное внимание уделили озеленению территории и ландшафтному дизайну. Аллею уже украшают порядка 43 крупномеров сосны, липы и клена. Их высадили в рамках весенней акции «Зеленая Башкирия». Чтобы деревья прижились и радовали своей красотой уфимцев и гостей столицы, предусмотрели автополив. Новая аллея — это подарок не только местным жителям, но и в целом горожанам в юбилейный для столицы республики год.