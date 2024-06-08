В Башкирии прошёл экофестиваль

Совместили приятное с полезным. Ещё одним событийным мероприятием в Бирске стал фестиваль экологических и творческих практик. Второй год подряд его организуют на берегу реки Белой. Для гостей организовали разнообразную программу, увлечение по душе нашли представители всех поколений.
Если современные песни звучали со сцены под аранжировку, то народные композиции артисты в национальных костюмах исполняли вживую. Экофестиваль «Бирский берег» стал ещё одним событийным мероприятием самого гостеприимного города республики.
«Бирский берег» стал, пожалуй, самым масштабным праздником республики. Он не ограничивался лишь одной площадкой. Для гостей организовали велотур протяженностью более 20 километров, во время которого рассказали о родном крае.
Уникальная возможность посетить труднодоступный Самохинский водопад была у семей с маленькими детьми и у пожилых людей. Для них организовали джип-тур.
В рамках фестиваля состоялся второй Экологический форум, в котором приняли участие представители экоорганизаций и сообществ Башкортостана. Хотя «Бирский берег» проводится всего во второй раз, активисты уже отметили его результаты.
Главная особенность фестиваля «Бирский берег» в том, что гости приезжают сюда не только повеселиться и отдохнуть, но и научиться новому. Вся территория как большая практическая площадка. Более 70 локаций, на которых мастера делятся своим опытом.
Дети стали главными гостями праздника. Любовь к малой родине нужно воспитывать с юных лет, считают организаторы. Для подрастающего поколения провели мастер-классы, раскрыли секреты древних ремёсел.
Но и сами дети могли подать пример взрослым, в частности, в любви к окружающему миру. Настя Иванова из Благовещенска варит ароматизированное мыло для продажи и на вырученные деньги подкармливает бездомных кошек и собак.
Экофестиваль стал ещё одним событийным мероприятием. Туристам он открывает не только сам город, но и ближайшие природные достопримечательности, после посещения которых они остаются в первозданном виде.