В Башкирии прошёл экофестиваль

Совместили приятное с полезным. Ещё одним событийным мероприятием в Бирске стал фестиваль экологических и творческих практик. Второй год подряд его организуют на берегу реки Белой. Для гостей организовали разнообразную программу, увлечение по душе нашли представители всех поколений.

Если современные песни звучали со сцены под аранжировку, то народные композиции артисты в национальных костюмах исполняли вживую. Экофестиваль «Бирский берег» стал ещё одним событийным мероприятием самого гостеприимного города республики.

Это же здорово, что людям праздник сделали. Сейчас же время такое, праздников мало. Хочется, чтобы их побольше было. Игорь Зинов, житель г. Бирска

«Бирский берег» стал, пожалуй, самым масштабным праздником республики. Он не ограничивался лишь одной площадкой. Для гостей организовали велотур протяженностью более 20 километров, во время которого рассказали о родном крае.

Хочется привить молодёжи любовь к тому месту, где мы живём, интерес, любопытство. Ну и чтобы они все перезнакомились. Это же классно, когда у тебя есть компания единомышленников. Ксения Салазанова, амбассадор проекта «Велороссия» в Республике Башкортостан

Уникальная возможность посетить труднодоступный Самохинский водопад была у семей с маленькими детьми и у пожилых людей. Для них организовали джип-тур.

Я еду с мамой и дочкой. Интересно, надо исследовать родные края. И дочка впервые на джипе поедет. Ольга Сальникова, жительница г. Бирска

Боимся немного, но для этого и поехали, получить адреналин. Испытать себя. Оделись специально, сказали, там грязно, подготовили экипировку заранее. Ирина Хайруллина и Татьяна Лумпанова, жительницы г. Уфы

В рамках фестиваля состоялся второй Экологический форум, в котором приняли участие представители экоорганизаций и сообществ Башкортостана. Хотя «Бирский берег» проводится всего во второй раз, активисты уже отметили его результаты.

От соорганизаторов я услышал такую информацию, что тут в 300 метрах озеро Шамсутдин. Они раньше каждый субботник 10–20 мешков мусора оттуда увозили. В этом году весной они делали субботник, даже мешка мусора не собрали. Максим Некрасов, председатель региональной общественной организации «Зелёная Башкирия»

Те экологи, которые сегодня объединились на форуме, у них скомпоновались общие проекты, что мы делаем, что ещё можем сделать. И сегодня мы транслируем идеи, что мы можем воплотить в жизнь в следующем году. Диана Хамитова, руководитель АНО «Бирский берег»

Главная особенность фестиваля «Бирский берег» в том, что гости приезжают сюда не только повеселиться и отдохнуть, но и научиться новому. Вся территория как большая практическая площадка. Более 70 локаций, на которых мастера делятся своим опытом.

Дети стали главными гостями праздника. Любовь к малой родине нужно воспитывать с юных лет, считают организаторы. Для подрастающего поколения провели мастер-классы, раскрыли секреты древних ремёсел.

Наш город славится яблоками, и поэтому пришла такая идея нарисовать яблоню. А уже яблочки вышить в особой технике, которая называется «ковровая вышивка». Татьяна Гайсина, жительница г. Бирска

Но и сами дети могли подать пример взрослым, в частности, в любви к окружающему миру. Настя Иванова из Благовещенска варит ароматизированное мыло для продажи и на вырученные деньги подкармливает бездомных кошек и собак.

Ну я сама люблю животных, поэтому решила помогать. Людей это привлекает, им тоже жалко животных, поэтому дают деньги. Иногда даже просто жертвуют, не покупая продукцию. Анастасия Иванова